بالفيديو.. سيارة تقتحم محلاً لملابس المتحجّبات في سيدني

المصدر: البيان الإلكتروني

عاشت مدينة سيدني الأسترالية أمس الخميس حادثا غريبا، حيث اقتحمت سيارة رباعية الدفع محلاً لبيع ملابس المحجبات.

الحادث تسبب في إصابة 12 شخصاً بجروح متفاوتة بعد أن اصطدمت السيارة بالمتجر عند تقاطع مروري مزدحم.

الحادث وقع إثر تصادم سيارة بأخرى من الخلف، ما تسبب في خروج إحديهما عن الطريق والتوجه مباشرة نحو المحل.

وقد تم اعتقال السائق البالغ من العمر 51 سنة، كما تم نقل عشرة من الجرحى، أحدهم في حالة حرجة، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق منصة (Ruptly).

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