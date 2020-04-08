عودة "دراغون" إلى الأرض بعد مهمة ناجحة في الفضاء

المصدر: د ب أ

عادت مركبة الشحن الفضائية "دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس، إلى الأرض بنجاح أمس الثلاثاء، بعد أن انتهت من مهمة إعادة الإمداد الأخيرة لها في محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك حسبما أفادت الشركة الفضائية الأمريكية الخاصة وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وانفصلت المركبة عن المحطة الساعة 0906 صباحا (1306 بتوقيت غرينتش).

ونشرت سبيس إكس تغريدة حوالى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أكدت فيها عودة المركبة دراغون بعد انتهائها من مهمة إعادة الإمداد العشرين والأخيرة.

وانطلقت الكبسولة من كيب كانافيرال في الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية أوائل شهر مارس، محملة بأكثر من 1950 كيلوغراما من الإمدادات لرواد الفضاء في المحطة المدارية.