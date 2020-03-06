(فيديو) "كورونا" الملهم.. أقنعة بألوان شخصيات ديزني

المصدر: البيان الإلكتروني

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، قول بنطبق تماما على مصمم أزياء كرواتي قرر استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) لمصلحته، حيث لم تمنعه سمعة الفيروس الخطير من التحول لمصدر إلهام لبدء خط إنتاج أقنعة يدر أرباحاً، رغم أن هذه الأقنعة لا تقي من المرض!

يقول المصمم زوران آراغوفيتش؛ مالك علامة BiteMyStyle، إن "الفكرة جاءت عفوية"، يضيف "كل صباح أثناء شربنا القهوة نتناقش حول فيروس كورونا ونقص الأقنعة، كنت أمزح على حسابي على إنستغرام بفكرة صنعي لأقنعة ملونة ومبهجة كتصاميمي".

لكن المزحة سرعان ما تحولت إلى حقيقة، وحاز القناع القطني المزين برسومات مستوحاة من شخصيات ديزني وفن البوب على اهتمام واسع عبر البلاد، بحسب "يورونيوز".

وقال المصمم إن عشرات الأقنعة، التي تبلغ تكلفتها نحو عشرة دولارات، بيعت منذ أن بدأ الإنتاج منذ أسبوعين، وما زال الطلب عليها عالياً.

آراغوفيتش، الذي يعتقد أن أفضل طريقة لمحاربة الخوف من الفيروس هو استخدام عناصر إيجابية كالملابس، أكد أن "هذه ليست أقنعة طبية بل إكسسوارات أزياء مبهجة".

وسجلت كرواتيا تسع حالات للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص في جميع أنحاء العالم.