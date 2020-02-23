طفلان يسرقان سيارتي لامبورغيني من الوكالة ويدمّرانهما في حادث

المصدر: البيان الإلكتروني

دُمرت سيارتا لامبورغيني أوروس بعد مطاردة طويلة مع الشرطة، في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة قبل بضعة أيام.

ففي حوالي الساعة الثالثة صباحاً رن ناقوس الخطر من وكالة لامبورغيني في المدينة، مرسلا إشارة إلى الشرطة المحلية.

وخلال ذهاب ضابط إلى صالة عرض الشركة، شاهد سير سيارتي لامبورغيني أوروس على طول طريقه، متبوعتين بسيارة شيفروليه كروز، فقام بتنشيط صفارات الإنذار، آمرا المركبات بالتوقف لفحصها.

سيارة الشيفروليه الوحيدة التي توقفت، وكانت مليئة بالمراهقين من دون حيازة أحدهم رخصة قيادة، في الوقت الذي فرت فيه سيارتا الدفع الرباعي الإيطاليتان.

بعد حوالي خمس ساعات، تم استدعاء وحدة شرطة أخرى إلى شوارع مالدن، حيث وقع حادث مروري غريب: تصادم سيارتا لامبورغيني أوروس ببعضهما بعضا، في وجود مركبة ثالثة.

فعندما قامت سيارة كيا سيئول، التي كانت تسير أمام سيارتي الطفلين، بتخفيف السرعة صدمتها لامبورغيني الأولى من الخلف، لتصدم لامبورغيني الثانية نظيرتها من الخلف بدورها.

وبمجرد وقوع الجادث تمكنت الشرطة من اعتراض أحد الشابين، فيما هرب الثاني.

ولم تتمكن السرعة من معرفة هدف اللصين الصغيرين من فعلتهما، بحسب موقع (autoplus)