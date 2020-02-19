شاهد.. كعكة "عنصرية" تثير الجدل في ألمانيا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تسبب مخبز في مدينة كولونيا الألمانية الغربية في عاصفة من الانتقادات على وسائل الإعلام المحلية لبيعه كعكا بلون داكن مزينا بملامح لوجه بشفاه مكتنزة تشبه السود.

والكعك المعروف الآن باسم "شوكوكوس" (شوكولا كيس) يحظى بشعبية في ألمانيا، وخاصة خلال كرنفال فبراير.

وكان الكعك يعرف سابقًا باسم "Mohrenkopf" ("Moorish head") ، وتم تغييره بسبب الإشارة العنصرية إلى السكان المسلمين في أوروبا وشمال إفريقيا خلال العصور الوسطى.

وعرض المخبز الذي يتخذ من كولونيا مقراً له، الكعك بتصميمه الجديد في عرضه أطلق عليه اسم "رؤوس كرنفال مضحكة".

وأثارت أشكال الكعك انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مغردة وكاتبة عمود ياسمين كونكه، صورة للكعك، وفقاً لموقع دوتشيه فيليه.

"وكتبت في تغريدة: عزيزي مخبز فروم، الكعك الذي تعرضه يثير اشمئزازي!" وأضافت: "ماذا عن الكعك الأبيض هل تقصد به سكان شمال إفريقيا؟"

وتفاعل مع التغريدة العديد من مستخدمي مواقع التواصل، إذ كتب أحدهم "يجب معاقبة العنصريين وتغريمهم ماديا".

المخبز يرد

أصر جريجور فروم، صاحب مخبز فروم، في مقابلة صحفية، على أن عرضه المثير للجدل كان تقليدًا منذ الستينيات.

"وأوضح قائلا: "نحن نزينها للكرنفال بالطريقة التي صممت بها العديد من أزياء الكرنفال في الماضي"، مضيفًا أن الشفاه هي نفسها على جميع الرؤوس.

"ليس لدينا أي أفكار عنصرية وراء ذلك. لقد زارنا العديد من الأشخاص من ذوي البشرة الملونة والآسيويين، وحتى الآن، لم تكن هناك شكاوى".

وقال متجر الكعك والمعجنات، الذي افتتح في عام 1893، إنه يعرض "رؤوس كرنفال مضحكة" فقط خلال موسم الكرنفال المزدحم في فبراير.