(فيديو) كورونا.. وكلمات الوداع الأخير بين زوجين مسنّين

المصدر: البيان الإلكتروني

كورونا.. بقدر ما قتل من الأشخاص، خلف مواقف ومشاهد إنسانية تفطر القلوب، ولا تمحى من الذاكرة.

في أحد مستشفيات مدينة تشنغدو الصينية، ودع زوجان في الـ 80 من العمر بعضهما بعضا في وحدة العناية المركزة، وفق (CGTN).

قال الزوج: أنا هنا، مخاطباً زوجته الغائبة عن الوعي، والتي لم تسعفها علتها في مسك يد زوجها بيدها اليمنى.

قبل الوداع، قبضت الزوجة على سرير زوجها، وكأنها لا تريد تركه، لكن "كورونا" غيبها عنه، وتركه وحيداً فريسة لهذا الفيروس القاتل، ينتظر أجله او الشفاء من هذا المرض الفتاك.