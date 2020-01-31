تفاصيل جديدة حول العثور على إعلامية مصرية مشنوقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت التحقيقات الأولية حول مصرع الصحفية والإعلامية المصرية رحاب بدر، بعد العثور عليها مشنوقة في شقتها، الخميس، إلى أنها انتحرت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية مصرية.

وأوضحت المصادر أن البصمات الأولية التي تم رفعها من موقع الحادث تشير إلى انتحار الصحفية، وسط أنباء عن أنها كانت تعاني من الاكتئاب.

وتواصل أجهزة الامن استجواب زوج الضحية وأقاربها حول الأسباب والدوافع، بالتوازي مع جمع معلومات إضافية من معارفها وشهود العيان، لتحديد ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية.

وكانت صحيفة الوطن المصرية قد ذكرت أن المعاينة الأولية أظهرت أن جميع منافذ الشقة سليمة.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي، معلقة على مروحة سقف داخل شقتها بطرة المعادي في القاهرة، بعدما تلقى الأمن بلاغا بالحادثة من والدتها.

وذهبت والدة الصحفية لتفقد ابنتها بطلب من زوجها الذي ظل يتصل بها مرات عدة، من دون أن يتلقى ردا، حسب المصادر المحلية.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن أجهزة الأمن في القاهرة تكثف جهودها لكشف الغموض الذي يلف الحادثة.

وقد نعى صحفيون وفنانون مصريون الصحفية المصرية.

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