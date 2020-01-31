العثور على إعلامية مصرية مشنوقة داخل شقتها

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت أجهزة الأمن المصرية، فجر الجمعة، على جثة الإعلامية رحاب بدر، المنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي، مشنوقة داخل شقتها، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن أجهزة الأمن في القاهرة تكثف جهودها لكشف الغموض الذي يلف الحادثة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن زوج الإعلامية ظل يتصل بها هاتفيا من مقر عمله دون جدوى، فأبلغ والدتها كي تذهب لشقته بمنطقة المعادي جنوب القاهرة وتستطلع الأمر وتطمئنه على زوجته.

وأوضحت التحقيقات أن الأم ذهبت لشقة ابنتها وطرقت الباب كثيرا دون رد مما اضطرها وبمساعدة الجيران لكسر الباب واقتحام الشقة لتكتشف وجود ابنتها جثة هامدة ومشنوقة على سريرها.

وتبين من المعاينة أن جميع منافذ الشقة ومحتوياتها سليمة، وعلى الفور بدأت أجهزة الأمن باستدعاء الزوج وأقارب ومعارف الإعلامية للاستماع لأقوالهم وكشف ملابسات الحادث الغامض.

أخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتفريغ هاتف القتيلة، والتحقيق مع حارس العقار والجيران لمعرفة آخر من تردد على شقة الإعلامية.