التدوينة الأخيرة للإعلامية رحاب بدر تثير الغموض بعد موتها

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الغموض سيطرت على وفاة الإعلامية والصحفية رحاب بدر، بعد العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا كانت انتحرت أم هناك شبهة جنائية في الأمر.

والمثير للجدل هو نشر الصحفية الراحلة لبوست عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك" قبل وفاتها بيوم واحد، حيث طلبت متطوعين لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث كتبت نصا: "اللي حابب ينضم للتجربة متطوعًا ويعيش حالة النشاط الفني في الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل في أقرب وقت!" وهو الأمر الذي ربما يشكك في وجود فكرة الانتحار لديها خاصة أن البوست عمره ساعات".

بينما تستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة، ومن المتوقع أن يحدد الطب الشرعي خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن عملت رحاب بدر، كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

اقرأ أيضا

تفاصيل جديدة حول العثور على إعلامية مصرية مشنوقة