ماذا فعل الفنان أحمد الفيشاوي ليكون نهايته السجن؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بسجن الفنان أحمد الفيشاوي، سنه وتغريمه 2500 جنيه، وإلزامه بدفع 20000 جنيه تعويضاً لابنته لينا إثر امتناعه عن الإنفاق عليها.

وقال شعبان سعيد محامي لينا، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.. مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها الفيشاوي عن دفع نفقات ابنته، إذ عاقبته محكمة الأسرة في وقت سابق بالسجن شهرا للسبب ذاته، ما دفع والدتها هند الحناوي لإقامة دعوى أخرى تقاضي فيها طليقها وتطالب المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع عن سدادها لمدة عام، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

واشتعلت أزمة عائلة الفيشاوي حين قررت الحناوي السفر مصطحبة لينا إلى لندن للدراسة، إلا أنه أقام دعوى يتهم فيها طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.