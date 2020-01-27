زينة تكشف تفاصيل مثيرة عن حملها وزواجها عرفياً من أحمد عز

في أول ظهور إعلامي بعد غياب استمر 10 سنوات كاملة، كشفت الفنانة المصرية زينة للمرة الأولى قصتها الكاملة مع الفنان أحمد عز وكيف تزوجته عرفيا في مصر بعد قصة حب وقامت بتوثيق الزواج في أمريكا عندما طلب منها اعتزال الفن والتفرغ لرعاية أطفالها، مرورا بهروبه من هناك والتنصل من الزواج والأولاد، ووجهت زينة عدة رسائل إلى عز لمطالبته بالتقرب من طفليه.

وبيّنت زينة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC أنها تزوّجت من الفنان أحمد عز عرفياً في 15 يونيو 2012، واحتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني كانوا على علم. وتضيف زينة "سافرنا لقضاء شهر العسل في أمريكا، ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا وأقمنا العديد من العزومات لأصدقائنا أثناء إقامتي معه في منزله بمصر، ولكنه لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفاً على المعجبات".

كما كشفت رد فعل أحمد عز عندما علم بإنجابها توأمين منه، قائلة إنه قال لها: "مبروك"، بفتور، وطلب منها إجراء تحليل DNA.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر": "هذه الكلمة مهينة جداً، حينها كنت في أمريكا، والدكتور أخذ الهاتف تكلم معه، قال لي: لا تجعليني أتكلم معه مرة أخرى، قلت له "أومال أنا أعمل ايه".

وأشارت، إلى أنه أخبرها بإجرائه تحليل DNA بمفرده، وطلب منها إرسال التحاليل الخاصة بها وطفليها، لكنها أجرت التحليل ورفضت إعطاءه إياه.

وحول السبب الذي دفعها لإنهاء العلاقة بينهما، قالت زينة: "أتناول منومات ومسكنات، صحيت ونمت على ولادي تعبانين، كانت أصعب لحظة في حياتي، ربنا اداني وجع واختبار كبير لأنهما مولودين قبل أوانهما، أمراض كتير".

وأردفت، أن النظام في الولايات المتحدة يشترط الحصول على إقرار من الأم حتى يحصل الأطفال على أي مواد طبية مثل الفيتامينات: "لم يكن لديّ إلمام في هذه الثقافة، ففي إحدى المرات كنا بحاجة إلى دم لأحد طفليّ، وقلت له إنهم يرفضون أخذ الدم لأنه يجب أن يكون قد تخطى عمر الستة أشهر".

وتابعت "قلت له: سأوقع على أي حاجة، كنت أتمنى لو كان موجوداً، قال لي: ألم تفضلي هذين الطفلين عليّ؟، يا رب ترجعي وإيدك فاضية، والموضوع انتهى عند هذه الكلمة تماماً".

وأردفت أنه كان سعيداً بحملها وفجأة تغير وطالبها بتأجيل الإنجاب وكان مرتبكاً، وقالت أيضاً إنه "استخرج وثيقة الميلاد لطفليه عز الدين وزين الدين عبر الإيميل".

وأكدت زينة أن شخصيتها تغيرت بعد أزمتها الشهيرة مع عز ولم تعد الفتاة المدللة التي تهوى الشراء والسفر، وصارت تتحمل مسؤولية كبيرة وتعمل لتوفير مصروفات طفليها، ثم تلجأ للقضاء لمطالبة الأب بسداد المصروفات، مطالبة أحمد عز في ختام اللقاء بالتوقف عن الهجوم عليها لأنها لم تقدم له شيئاً يضره أو يغضبه.