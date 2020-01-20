بالفيديو.. قناة للطبخ المصغر تحقق نجاحاً على "يوتيوب"

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

لفتت "نسخ مصغرة" لأطباق هندية تقليدية على موقع "يوتيوب" أنظار العالم لمبدعيها وهما زوجان هنديان حققا نجاحاً كبيراً على المنصة الإلكترونية الشهيرة.

تحتوي دروس الطبخ الفريدة من نوعها لقناة "ذا تايني فود" (الأطعمة المصغرة) التي يعمل عليها الثنائي فالارماثي وراج كومار على أدوات طهي مصغرة الحجم، لتستقطب أنظار أكثر من 70 ألف مشترك حول العالم، نقلاً عن "بي بي سي".

كما وتضم القناة تحتوي دمى صغيرة بخلفية ريفية تطل على مشهد من ولاية تاميل نادو جنوب الهند. وبمتابعة ردود الأفعال الكبيرة لقناة صغيرة، تسترسل إحدى الكاتبات في مدونتها حول القناة الاجتماعية للزوجين قائلة: "لماذا يمكن أن تشعرك مقاطع فيديو الطهي المصغر بالشبع"، هذان الزوجان يتميزان بطهي الأطباق الهندية الجنوبية باستخدام أوانٍ صغيرة للغاية ليكون الإنتاج أطباقاً بمنتهى اللطافة.

بدأت شرارة القناة المصغرة بعد أن تابعت الزوجة قناة تختص بالطهي الياباني، لتقرر نقلها بطابع تقليدي هندي. ويمكن ملاحظة أن جميع مقاطع الفيديو تطغى عليها صبغة الطبيعة وذات مظهر أخضر لأنها تنتج في الحقول، ولا تنتهي وصفة إلا بوعد بتقديم وصفة جديدة كل يوم سبت.