وفاة أقصر رجل في العالم

المصدر: د ب أ

توفي خاجيندرا تابا ماجار ، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم "الجمعة" عن 28 عاماً، حسبما أعلنت متحدثه بأسمه.

وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد".

وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.

كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 65.58 سنتيمتر.

وكان ماجار مولع بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص، حسبما أفاد رانا.

يذكر ان أقصر رجل في العالم كان نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 54.6 سنتيمتر وتوفي في عام 2015.