وفاة عريس في ليلة الدُخلة بطريقة صادمة

المصدر: وكالات

اهتزت مدينة عربية، على وقع حادثة مؤسفة وصادمة في الوقت نفسه، بعد أن تخلص عريس على التخلص من حياته شنقًا يوم زفافه المعروف بـ"يوم الدُخلة".

الواقعة شهدها حي السلام بمدينة القصر الكبير بالمغرب، وهو ما أثار حالة من الصدمة بين أقاربه.

العريس الذي أكد أقاربه أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، يبلغ من العمر 50 عامًا، مؤكدين أنهم عُثروا على جثته معلقة بواسطة حبل داخل منزله، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة الأموات بالمستشفى المحلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما لم تظهر أسباب الانتحار التي دفعت بالعريس إلى التخلص من حياته في "ليلة العمر".

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