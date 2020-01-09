سبب غريب وراء حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده

المصدر: البيان الإلكتروني

لقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه، في الحريق الذي شب بفيلته صباح اليوم الخميس بمدينة نصر، حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وقال الفنان إيهاب توفيق إن كل محاولات الأسرة لإنقاذ والده باءت بالفشل، حيث حاولت الأسرة إخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه.

وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق، أن "الدفاية" هي سبب اندلاع الحريق في فيلا عمه، موضحا أن عمه ترك الدفاية في غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بغرفة المعيشة ثم وصلت إلى باقي الفيلا، وفقا لصحيفة اليوم السابع.



وأوضح محمود أن عمه لم يتعرض جثمانه للاحتراق وإنما توفى نتيجة الاختناق، مضيفا أنه إلى الآن لم يتحدد موعد الجنازة لأنهم كانوا في انتظار تصريح النيابة بدفن الجثمان بعد.

ومن جانبها نعت نقابة الموسيقيين والد الفنان إيهاب توفيق الذي رحل في الساعات الأولى من الصباح، بسبب حريق نشب في فيلته، وقالت النقابة في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازي للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها فجر اليوم"، ووجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.



وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق شب في فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، والذي أسفر عن مصرعه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكان حريق اندلع اليوم الخميس، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائي تسبب في الحادث.

اقرأ أيضا

حريق هائل فى فيلا الفنان إيهاب توفيق وأنباء عن وفاة والده