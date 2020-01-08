شاهد.. بيع سمكة بـ 1.8 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيعت سمكة تونة تزن نحو 276 كيلوغراما بمبلغ 1.8 مليون دولار في أول مزاد هذا العام بسوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

واشترت التونة شركة "كيمورا"، التي تدير سلسلة مطاعم سوشي في اليابان، بحسب "روسيا اليوم".

ويعتبر هذا ثاني أعلى ثمن يتم دفعه مقابل سمكة تونة في اليابان، إذ سجل أعلى رقم قياسي لسعر التونة العام الماضي، عندما دفعت "كيمورا" 3.1 مليون دولار في تونة بلغ وزنها 278 كيلوغراما.