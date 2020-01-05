شاهد.. لحظة دخول السارق منزل نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم لحظة دخول السارق إلى المنزل، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها فادي الهاشم، بعد تمكنه من التسلل إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم.

وما إن أشهر السارق المسدس الذي تبين فيما بعد أنه مزيف، حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج نانسي من إبعاد السارق رغم التفاوض معه، ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.

وفي هذه اللحظة، أطلق فادي الهاشم النار على السارق مما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.