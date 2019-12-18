العثور على مواطن سعودي مقتولاً بطعنات في جدة

عثر على مواطن سعودي متوفى في حي الجامعة بجدة، وآثار طعنات بادية على جسده، يرجح أنها كانت السبب في لفظ أنفاسه.

وكانت شرطة جدة قد تلقت بلاغاً عن وصول مواطن متوفى عن طريق أشقائه إلى مستشفى الجامعة، وعليه آثار طعن بالرأس والصدر، كما ظهرت على جسده آثار كدمات، وقد وُجد أمام منزله بحي الجامعة، وفق صحيفة "عكاظ".

وأكد أشقاؤه خلال التحقيقات الأولية، عثورهم على المتوفى أمام منزلهم بحي الجامعة، وقد تلقى طعنات في الرأس والصدر وكدمات بالوجه، فيما لم يشيروا إلى أية شبهات حول أشخاص قد يكونون تورطوا في الحادثة، في الوقت الذي أعلن مستشفى الجامعة وفاة المواطن من أثر الإصابات التي لحقت بجسده.

وقد باشرت شرطة جدة التحقيق في الحادثة وحصر الشبهات، وآخر من التقاهم المتوفى، في الوقت الذي باشرت فيه الأدلة الجنائية الموقع لرفع كافة القرائن من مسرح الحادثة، لكشف حقيقة وفاته.