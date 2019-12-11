معاطف شتوية معلقة على جسر للمشردين

المصدر: دبي - البيان

دُعي سكان دبلن بإيرلندا إلى تعليق معاطف شتوية غير مرغوب فيها، على جسر «هابيني»، من أجل استخدامها من قبل المشردين، ضمن حملة تضامن في صفحة على «فيسبوك» بعنوان «الدفء لفصل الشتاء».

وفي الصور التي انتشرت على الإنترنت، ظهرت عشرات المعاطف والسترات، من كل الأحجام والأشكال، معلقة على درابزين الجسر في وسط المدينة، وبجانبها صندوق بلاستيكي مليء بالقبعات الصوفية والقفازات والأوشحة. كما رفعت إشارات على طول الجسر مكتوب عليها: «إذا كنت بحاجة، رجاءً خذ معطفاً، وإذا رغبت بالمساعدة، قم بتعليق معطف».

ووفقاً لصحيفة «ايريش بوست»، تهدف المبادرة إلى مساعدة المشردين خلال أشهر الشتاء القارصة، وتعليق ملابس لهم في أماكن جافة ملائمة في المدن والبلدات الإيرلندية، داخل مواقع يعلم الجميع أن المشردين يعبرونها.

أخبار تلك المبادرة انتشرت على الإنترنت في اليوم نفسه الذي اصطف مئات من الناس في شوارع العاصمة احتجاجاً على أزمة المشردين المتزايدة في البلاد.