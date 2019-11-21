سيلفي من الفضاء

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تأمل إحدى الشركات في الاستفادة من رغبة الناس في التقاط لحظات لا تُنسى عن طريق تقديم "أطول عصا سيلفي في العالم"، مجازياً، بشكل تطبيق يقوم بالتقاط صور من الفضاء.

يتيح Spelfie.com لمستخدميه التقاط صورة ذاتية في الوقت الذي تلتقط فيه كاميرا الأقمار الاصطناعية مواقعهم من الفضاء. ويتلخص عمله بأن ينقر مستخدمو التطبيق على اسم الحدث الذي يحضرونه ثم وبمجرد وجودهم في المكان يوفر التطبيق إحداثيات محددة ليعرف المستخدمون بدقة الأماكن التي يجب أن يتواجدوا بها مع تحديد الوقت. بعدها يلتقطون "سيلفي" في الوقت الذي يلتقط فيه القمر الاصطناعي صورته، ولاحقاً خلال اليوم ذاته يرسل التطبيق صورة القمر الاصطناعي إلى جانب صورة السيلفي ليتم عرضها.

قال أنتوني بور، المتحدث باسم التطبيق، أنهم يعتزمون إتاحة الصور مستقبلاً في غضون دقائق بدلا من ساعات.

وكما هو متوقع، يهدف التطبيق في المقام الأول لاجتذاب الحشود التي تحضر الأحداث الكبرى سواءً الرياضية أو الثقافية وغيرها، وقد جرى اختباره في مهرجان غلاستونبري هذا العام.

في المرحلة الثانية من التطوير، سيكون التطبيق متاحاً لأبعد من حضور أحداث معينة ليسمح للمستخدمين بتحديد مواقعهم بالضبط في أي مكان بالعالم ليتم تنبيههم ما إذا كان القمر الاصطناعي سيمر في سماء المنطقة أم لا.