لأول مرة .. خطيبة هيثم أحمد زكي تخرج عن صمتها

المصدر: البيان الإلكتروني

لأول مرة من وفاة الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي، خرجت خطيبته إنجي سلامة عن صمتها وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، "أنا بكتب الكلام ده، وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم.. وأنا بفكر نفسي قبلكم والله".

وأضافت: "كلنا بيعدّي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}".

وتابعت "أي ابتلاء انت بتعدي بيه دلوقتي ليه آخر وليه جزاء، وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا والآخرة، بس خليك راضي بقضاء الله، ربنا قال {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ده وعد".

وواصلت "يمكن ربنا ميجمعكش باللي بتحبه في الدنيا لحكمة هو يعلمها وهو العليم الحكيم، لكن يجمعنا بيهم في الجنة، في الحياة الحقيقية اللي مفيهاش ولا حزن ولا تعب ولا مرض ولا فراق {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}".

واستكملت: "أي حد فقد شخصا عزيزا.. خليك عارف إن مش دي النهاية، هو بس انتقل قبلك بشوية لحد ما انت كمان تخلَّص رسالتك في الأرض، ومهما طال الوقت فهو برده قصير في الآخر".

واختتمت تدوينتها قائلة: "أي حد اتغيّر بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نية إن أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم، وادعوا له دايماً ويا رب يجمعنا بكل أحبابنا في الفردوس الأعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي عن عالمنا، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاماً.

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