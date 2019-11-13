أسرار الاستغاثة الأخيرة لهيثم أحمد زكي قبل وفاته بدقائق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أيمن أحمد الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.

وأكد أحمد في مقابلة مع برنامج "et بالعربي" أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: "خلي أيمن يلحقني"، وفق ما نشرته الوطن المصرية.

وأوضح صديق الفنان الراحل أن علاقته بهيثم تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.

يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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