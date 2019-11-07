الشرطة الألمانية تبحث عن فتاة قتلت أخاها

المصدر: د ب أ

كشفت تحقيقات الشرطة بمدينة دِتمولد، بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، أن فتاة في الخامسة عشرة من عمرها ربما أصابت أخاها غير الشقيق البالغ من العمر ثلاثة أعوام بالسكين إصابة قاتلة.



وبدأ الادعاء العام والشرطة الجنائية بمركز مدينة بيلفِلد القريبة من مدينة دتمولد، البحث عن الفتاة التي اختفت دون أثر، بعد أن نفذت جريمتها مساء أمس الأربعاء، وفقا للشرطة.



واستخدمت الشرطة أيضا طائرة عمودية أثناء البحث، إضافة إلى كلاب مدربة، شكلت الشرطة الجنائية لجنة جنائية من 15 عضوا للتحقيق في الجريمة.



وأوضحت الشرطة أنها لا تعلم مزيدا من التفاصيل عن الجريمة حتى الآن.