سيدة تطالب بإنقاذ مَنْ دمر حياتها من الإعدام

المصدر: وكالات

طالبت سيدة أمريكية، الرئيس دونالد ترامب، بالعفو عن رجل قتل ابنتها وحفيدتها، حتى لا يصبح أول شخص تنفذ في حقه عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي منذ 16 عاما.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في يوليو الماضي، أنها ستستأنف الإعدامات على المستوى الفدرالي بعد توقفها منذ عام 2003، لإعدام دانيال لي بالجرعة القاتلة.

وحكم على الرجل بالإعدام، على خلفية قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر.

ودعت إيرلين بيترسون، التي فقدت ابنتها وحفيدتها في هذه الجريمة، الرئيس ترامب في تسجيل مصور إلى "العفو" عن دانيال.

وقالت بيترسون: "لا أرى بأية طريقة أن إعدام دانيال سيكون تكريما لابنتي، على العكس، أظن أن هذا الأمر سيلطخ اسمها لأنها ما كانت لتقبل بذلك".

وأضافت "لقد دمر حياتي، لكني لا أرى ما الذي سيغيره انتزاع حياته"، مشيرة إلى أنها من معارضي عقوبة الإعدام لأسباب دينية.

وأكملت "أرجو وآمل أن يظهر الرئيس ترامب رأفة، هذا الأمر سيقدم مساعدة لي ولعائلتي أكثر من أي شيء آخر".

ويطالب الرئيس الجمهوري المرشح لولاية رئاسية ثانية في 2020، باستمرار تطبيق عقوبة الإعدام، خصوصا لقتلة الشرطيين ولمكافحة الاتجار بالمخدرات.