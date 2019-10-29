نيبالي يحقق رقما قياسيا بتسلق 14 جبلا في 7 أشهر

المصدر: د ب أ

تمكن متسلق نيبالي من تسلق جبل شيشابانجما اليوم الثلاثاء، مسجلا رقما قياسيا بتسلق أعلى 14 قمة في العالم في سبعة أشهر، وذلك وفقا لمنظم الرحلة.

وقال مينجما شيربا ممثل "سيفين ساميت تريكس"، وهي إحدى الجهات المنظمة للرحلة، إن نيرمال بورجا /36 عاما/ وصل إلى قمة جبل شيشابانجما، وهي القمة الرابعة عشر له، والواقعة في التبت بالصين، صباح اليوم.

وذكر بورجا، على حسابه على موقع تويتر، أنه كان برفقته ثلاثة آخرون، هم مينجما ديفيد شيربا، وجالين شيربا، وجيسمان تامانج.

وبدأ الجندي السابق في سلاح الجوركا البريطاني، تسلقه السريع، الذي أُطلق عليه اسم "مشروع ممكن" بتسلق قمة جبل أنابورنا في 23 أبريل.

ووفقا لوسائل إعلام نيبالية، فإن بورجا لم يحصل في البداية على تصريح لتسلق شيشابانجما، إلا أنه جرى لاحقا السماح له بتسلق القمة التي يصل ارتفاعها إلى 8027 مترا، بعدما تقدم مسؤولون نيباليون بطلب للحكومة الصينية.

وكان بورجا قد قرر بدء هذا التحدي بعدما تسلق قمة جبل إيفرست عام 2017 في إطار مهمة لقوات الجوركا.