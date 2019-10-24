مراهق يقتحم سجناً لاستعادة الوصال مع حبيبته

المصدر: د ب أ

دفعت لوعة الحب والفراق مراهقا في ألمانيا لاقتحام سجن في مدينة فيشتا غربي البلاد لاستعادة الوصال مع حبيبته السابقة.

وقالت متحدثة باسم السجن اليوم الخميس إن الشاب (18 عاما) أراد التحدث مع حبيبته السابقة المحتجزة بالسجن واستعادتها.

وكانت الفتاة (18 عاما) قد انفصلت عنه قبل وقت قصير عبر الهاتف.

ولاقتحام السجن، تسلق الشاب جدارا يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار، ثم وصل إلى زنزانة الفتاة عبر نوافذ عليها قضبان. وضبط أفراد حراسة السجن الشاب، وبعد رفضه النزول، تمت الاستعانة بقوات الإطفاء لإنزاله عن طريق سلم.

ويتم التحقيق ضد الشاب حاليا بتهمة اقتحام السجن والاتصال غير المصرح به مع مساجين.

يشار إلى أن الشاب أصيب بجرح بسيط خلال اقتحامه للسجن.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان قد استطاع استعادة الوصال مع حبيبته بالفعل خلال تلك المحاولة التي قام بها الأسبوع الماضي أم لا.