مالطا تشتري فيلا تاريخية عاشت فيها الملكة إليزابيث

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات، مساء الثلاثاء، إن حكومة بلاده اشترت الفيلا التي عاشت فيها الأميرة إليزابيث قبل أن تصبح ملكة لبريطانيا.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد عاشت في فيلا جاردامانجيا بمالطا خلال الفترة من 1949 و1951 عندما كان الأمير فيليب يخدم في أسطول البحر المتوسط.

وقال موسكات للبرلمان إن ذلك العقار يمكن أن يصبح نقطة جذب سياحي ضخمة. وتم توقيع عقد شراء الفيلا يوم الاثنين.

وأضاف أن الحكومة ستعيد تجديد الفيلا، التي أصبحت في حالة سيئة بسبب إهمالها على مدار سنوات عديدة.

وتم طرح فيلا جاردامانجيا للبيع في وقت سابق من هذا العام مقابل 9ر5 مليون يورو (5ر6 مليون دولار) على الرغم من أن موسكات لم يكشف عن سعر الشراء.

وتحتوي الفيلا على ست غرف نوم وثلاث دورات مياه وقاعة كبيرة وعدد من الغرف المؤدية إلى حديقة كبيرة.