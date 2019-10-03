بالفيديو.. إلقاء القبض على سارق سيارة بداخلها طفل في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة السعودية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل وبداخلها طفل، من أمام أحد المحال التجارية بجدة.

وأوضحت صحيفة "المدينة" أن شرطة جدة تمكنت من إسقاط الجاني وهو شاب عشريني بعد ساعات معدودة من ارتكاب الجريمة، بعد أن قامت بإنشاء عدد من النقاط الأمنية وتكثيف التواجد الأمني بالطرق.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شاباً يحوم حول سيارة متوقفة أمام أحد المحال التجارية بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل؛ حيث قام بفتح الباب وأمر طفلاً كان جالساً بداخلها بالنزول، ومن ثم ركب السيارة وفر بها.