يتزوج من عجوز تكبره بـ57 عاماً ليتهرب من الخدمة العسكرية

المصدر: البيان الإلكتروني

يحقق المسؤولون في أوكرانيا في مزاعم تفيد بأن شابّاً في الرابعة والعشرين من العمر تزوج من ابنة عمه البالغة من العمر 81 عاماً، حتى لا يضطر للالتحاق بالجيش.

وقال ألكساندر كوندراتيوك (24 عاماً) إنه أقام علاقة قوية مع ابنة عمه التي تكبره بنحو 57 عاماً، ونفى أن يكون تزوجها فقط للتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

ويلزم قانون التجنيد جميع الرجال بالخدمة في الجيش، مع وجود استثناءات تمنح لأسباب طبية، ويمكن أيضاً تجنبها عند الحاجة إلى رعاية زوجة مريضة أو معاقة.

ووفقاً لموقع 24، تم إعفاء كوندراتيوك من الحاجة إلى الانضمام إلى الجيش، عندما تزوج من ابنة عمه، حيث أبرز شهادة الزواج وقال إن زوجته الجديدة معاقة. وجرى حفل الزفاف في قرية صغيرة بالقرب من مدينة فينيتسا في أوكرانيا.

واستجوب الصحفيون السيدة العجوز، وأصرت على أنه كان زوجاً صالحاً يعتني بها. لكن الجيران قالوا إنهم لم يروا كوندراتيوك في المنطقة، وقال أحد الجيران إن شقيقاتها وأحفادها وأبناء إخوتها كانوا يزورونها ويترددون عليها أكثر من زوجها المفترض.

ووفقاً للتقارير، تعيش العجوز وحيدة في المنزل، والدليل الوحيد على الزواج، هو شهادة الزواج التي يحملها كوندراتيوك معه، ويعرضها على مسؤولي التجنيد كلما ظهروا لإحضار مجندين جدد، بحسب موقع لاد بابل.