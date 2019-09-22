قتلت طفلة طعناً بالسكين.. فكان القصاص

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "الأحد" بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحق الجانية سكينة عبده براقو "إثيوبية الجنسية" لإقدامها على قتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد "سودانية الجنسية" وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتها.

وقالت الوزارة في بيان: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واعلنت ووزارة الداخلية السعودية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل ،وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره إلى سواء السبيل.