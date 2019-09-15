شرطة الرياض تقبض على مطلق النار بجوار الطفل الرضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار بجوار طفله الراضيع .

ونقلت وسائل الإعلى السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله أنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلاً رضيعاً، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.