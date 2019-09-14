السعودية البحث عن مطلق النار بجوار طفله الرضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار مقطع فيديو انتشر على ناطق واسع في السعودية سخطا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهر ولي أمر يطلق النار من مسدسه أمام طفله الرضيع ، فيما بدا وكأنها محاولة لتلقين الرضيع أصول الشجاعة .

واستنكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت هذا الفعل معتبرين أنه صنف من صنوف التخلف والجهل والحماقة، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل .

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة " الرياض " عن خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قوله : " نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919 ".