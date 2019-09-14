النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مطلق النار بجانب الرضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه النائب العام اليوم في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، اليوم السبت، بالقبض على مطلق النار معرضاً حياة رضيع للخطر، حسبما ذكرت صحيفة " المدينة " .

وأكد المعجب أن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر .

كما وجه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

كان مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصا يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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