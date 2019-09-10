مصر تعيد رحلات البالون الطائر فوق معابد الفراعنة بالأقصر

المصدر: د ب أ

عادت رحلات البالون الطائر مجددا لسماء مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، صباح اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 80 يوما، حيث حلق بالون طائر تابع لشركة "سالم بالون" فوق معابد الفراعنة وعلى متنه 19 سائحا من جنسيات مختلفة.

وقال محمد حمدي موسى، رئيس شركة سالم بالون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "موسما جديدا من سياحة البالون في سماء مدينة الأقصر، انطلق اليوم بقرار من سلطة الطيران المدني، التي سمحت بعودة رحلات البالون مجددا بعد قيام الشركات باتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف لتحقيق مزيد من الحماية والأمان في تلك الرحلات التي تنطلق كل يوم حاملة السياح في جولة فوق معالم البر الغربي لمدينة الأقصر".

وكانت سلطة الطيران المدني بمصر، قد أوقفت رحلات البالون في 21 يونيو الماضي، بعد انحراف بالون عن مساره وهبوطه في منطقة صحراوية بسبب شدة الرياح وكان على متنه 11 سائحا.

وفتح المسؤولون في الطيران المدني تحقيقا انتهى بمجموعة توصيات تضمنت استخدام تقنيات إضافية تضمن سلامة الرحلات وتتبع مسارها.

ومن جانبه أشاد ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر بقرار عودة رحلات البالون لسماء المدينة، مشيرا إلى ان البالون نمط سياحي تتفرد به مدينة الأقصر، ويمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة بالمحافظة، ويرفع من مستوى العائدات السياحية، كما يوفر المئات من فرص العمل لشباب الأقصر.

وأكد ثروت عجمي ، في تصريحات لـ "د.ب.أ" ثقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فيما اتخذته وزارة الطيران من إجراءات لحماية رحلات البالون، مؤكدا بأنه آن الأوان لتدخل الفريق يونس المصري وزير الطيران لإعادة رحلات البالون مجددا لسماء المدينة، خاصة وأن الواقعة التي تسببت في توقف رحلات البالون أثبتت مدى جدارة طياري البالون المصريين، وذلك بعد نجاح قائد البالون، الذى جرفته التيارات الهوائية بعيدا عن مساره، في الهبوط بالبالون وسط الصحراء والأودية الجبلية بسلام دون إصابة راكب واحد من ركابه، بجانب اتخاذ الشركة مالكة البالون لكافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها سلطة الطيران المدني للتعامل مع الحوادث الطارئة، وهو الأمر الذى كان محل اشادة من القطاع السياحي ومن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يذكر أن مدينة الأقصر تتفرد بين المدن المصرية بسياحة البالون التي صارت نمطا سياحيا يجذب مئات السياح في كل يوم.

وتنطلق ما بين 15 وحتى 25 رحلة طيران في سماء المدينة، في كل يوم، حيث يستمتع بالسياح برؤية معابد الفراعنة ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وقد اكتسبت رحلات البالون - المنطاد - فوق معابد الفراعنة، في غرب الأقصر، شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان دولي للبالون في المدينة، التي باتت تشتهر بهذا النمط من السياحة، وباتت محل أنظار عشاق البالون في العالم ، حيث استضافت المدينة مهرجانا دوليا للبالون الطائر بمشاركة 41 طيارا من 9 دول أوروبية.

وكانت أول رحلة للبالون الطائر، فوق سماء مدينة الأقصر ، قد تمت قبل 31 عاما، وقادها طيارون بريطانيون، كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي قامت بتأسيس أول شركة بالون في مصر. وكانت الشركة تحمل اسم " شركة بالونزا أوفر ايجبت".

وقبل 25 عاما، بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وشركة سندباد للبالون الطائر، إلى أن وصل عدد الشركات العاملة بسياحة البالون الطائر فى مدينة الأقصر 8 شركات، يعمل بها مئات المصريين.

وتعد مصر ، بحسب اتحاد شركات البالون فى الأقصر، من الدول الرائدة فى مجال البالون الطائر، حيث أنها تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة ، وذلك لما تتمتع به من طقس مستقر، ومناظر طبيعية مبهرة، مثل المعابد الفرعونية، ونهر النيل الخالد الذى يعانق الجبال والزراعات والآثار المصرية القديمة.