فنانة تخبز "قوالب كعك" أشبه بالقماش المطرز

المصدر: دبي - البيان

تبدع الفنانة ليزلي فيجيل المقيمة بكاليفورنيا الأمريكية قوالب كعك مستوحاة من الزهور تبدو وكأنه قد تم تطريزها بكل حرفية باستخدام الخيط والإبرة على قطع وتورتات ممهورة بمزيج من المقادير والسكر.

توضح فيجيل متحدثة إلى موقع "إنسايدر" أنها قد بدأت الخبز في سن مبكرة وقد استقت الكثير من مهاراتها من والدتها. عرفت فيجيل بتصاميمها الخلاقة للكعك المستوحى من النسيج والتي استوحتها من ثقافتها المكسيكية، والمنسوجات والأقمشة الموجودة بلوس أنجلس، وغيرها من الفنانات. كما لم يتوقف توقها للتغيير وإدخال بصمتها على مخبوزاتها وقوالب كعكها، لتقوم فيجيل بصنع حلويات قابلة للأكل تشبه الحيوانات والنباتات.

حالياً وعالمياً تُعرف الفنانة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تعمل أيضًا كمدربة للخبز، بحلوياتها الفريدة من نوعها التي تتميز بتصاميم من الزهور الأقرب لتكون مطرزة. ويمكن الاطلاع على صور أعمالها التي تتشاركها مع أكثر من 129 ألف متابع على موقع "إنستغرام".