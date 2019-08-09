يختفي مع مبلغ 177 ألف يورو حوّل إلى حسابه بالخطأ

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

اختفى رجل مع مبلغ 177 أف يورو أودعت في حسابه عن طريق الخطأ. وقد حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة، وفقاً لصحيفة (L'Indépendant ) الفرنسية.

وترجع الحادثة إلى العام 2017، حيث تلقى رجل يعيش في بانيول سير مير الساحلية الفرنسية تحويلًا بقيمة 177.000 يورو إلى حسابه المصرفي بطريق الخطأ، ليقرر الهروب بالغنيمة، وفي الأسبوع الماضي، حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 أشهر، بحسب (bfmtv).

التحويل، أجرته إحدى الشركات لحساب مصرفي آخر، لكن خطأ بسيطا في رقم IBAN غير كل شيء، وعندما أدركت الشركة حماقتها، اتصلت بالرجل الذي وعد بسداد كل شيء.

وبدون إنذار مسبق، تم الحجز على حساب المحظوظ، لكن بعد فوات الأوان، حيث كان الرجل قد سحب الغنيمة وترك منزله المستأجر من دون دفع الإيجار أو إبلاغ صاحبه، الذي كان يعتقد أنه سافر إلى الخارج.

ومن دون مزيد من المعلومات وفي غيابه، حكمت محكمة الجنايات الأسبوع الماضي عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة والزامه بسداد المبلغ المحوّل.