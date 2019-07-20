هيئة الترفيه السعودية: 21 ألف مشارك في مسابقتي القرآن والاذان

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن تزايد كبير وبكثافة عالية على مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان اللتين أطلقهما معالي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي آل الشيخ في بداية 2019، بهدف تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً.

وكشف الهيئة في إحصائية حديثة، عن ارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطياً 21 ألفاً حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.

كما تشهد المسابقات عدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس القادم، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان جائزة قيمتها مليوني ريال.