حافظ على سلامة قلبك بتناول هذه الأطعمة الستة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

في هذه الأوقات متسارعة الخطى، لا يكاد المرء يجد لنفسه قليلا من الوقت، ناهيك عن إعداد طعام لائق لإشباع شهيتنا. هذا يعني أنه في أكثر الأحيان، ينتهي بنا الأمر بطلب تناول الأطعمة السريعة أو تناول الأطعمة التي يمكن تسخينها بالميكرويف لإشباع أنفسنا. على الرغم من أن هذه طرق ملائمة لتناول الطعام، إلا أنها قد لا تكون مفيدة لقلبنا أو لصحتنا بسبب الطريقة التي تمت معالجتها والمكونات المستخدمة والسعرات الحرارية التي تحتوي عليها.

إذا كنت قلقًا من تعرض قلبك لخطر التلف بسبب أنواع الطعام الذي تتناوله، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتعيد النظر فيما كنت تضيفه إلى نظامك الغذائي. يمكنك حماية قلبك بالفعل عن طريق اختيار الأطعمة المناسبة مثل تلك الموجودة أدناه كما أوردها موقع" healthybuilderz".

البطيخ

لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على صحة قلوبهم، يوصى بشدة تناول البطيخ. ما يميز هذه الفاكهة احتواؤها على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات الأكسدة أيضًا. اللون الأحمر للبطيخ يحتوي على الليكوبين وهو أمر جيد للقلب. ما هو أكثر من ذلك، البطيخ هو واحد من أفضل مصادر الفيتامينات A و C، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم أيضًا.

الشوفان

طعام آخر يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي هو الشوفان. إن تناول الشوفان في الصباح هو إحدى الطرق التي تساعدك على الشعور بالشبع لأنها مليئة بالألياف التي لا تبقي معدتك ممتلئة فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في إخراج السموم من جسمك. إنه يعزز الهضم الصحي مما يعني أنك سوف تكون قادرة على حماية قلبك في هذه العملية أيضا.

زبادي

معظمنا يتناول الزبادي لخسارة الوزن، لكن هل فكرت يومًا في تأثيره على صحة قلبك؟ هناك فوائد عديدة لتناول الزبادي ويساعد أحدها في الحفاظ على صحة اللثة والتي بدورها يمكن أن تحمي صحة قلبك. بالإضافة إلى تناول الزبادي، ستمكنك من امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، وكذلك البروبيوتيك التي تعتبر مفيدة لعملية الهضم. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الفواكه أعلى الزبادي لتلك الجرعة الإضافية من العناصر الغذائية المفيدة لقلبك.

فواكه وخضراوات

تناول المزيد من الفواكه والخضروات. وينصح الممارسون الصحيون والأطباء بأن تملأ ما لا يقل عن ثلث طبقك بالفواكه والخضروات لأنها تمدك بمجموعة من الفوائد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن مع مضادات أكسدة إضافية يمكن أن تعزز نظام المناعة لديك، وتحسن صحة القلب، وحتى تساعدك في احتياجاتك من فقدان الوزن لأنها منخفضة في المحتوى من السعرات الحرارية

طماطم

ماذا يمكنك أن تضيف إلى نظامك الغذائي للمساعدة في صحة قلبك؟ ينصح بشدة بتناول الطماطم لأنها تحتوي على اللايكوبين الذي يحمي قلبك من الأضرار. يمكنك صنع معجون الطماطم أو الصلصة وإضافة مكونات طبيعية مثل الأعشاب لجعلها لذيذة أكثر.

الجوز

من الجيد دائمًا إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي أيضًا إذا كنت ترغب في حماية صحة قلبك لأنها غنية بالدهون الصحية المفيدة لقلبك. تعتبر هذه الوجبات جيدة مثل الوجبات الخفيفة لملء الطعام أثناء انتظار وجبتك التالية.

عندما يتعلق الأمر بقلبك، ستحتاج إلى إيلاء الكثير من الاهتمام لما تأكله حيث يمكن أن يكون له دور في صحة قلبك. هذه الأطعمة الستة هي خيارات جيدة لتمعن النظر فيها لأنها ستدعم قلبك.