يتفنّن في إيذاء جارته لمنعها من قيادة السيارة

المصدر: البيان الالكتروني

يسرّ جار في الخمسين من العمر بالسعودية على احتجاز سيارة جارته والاصطدام بها من أجل منعها من قيادتها، بحسب صحيفة "سبق" الالكترونية.

وكشفت "سبق" أن الجار الديه أكثر من قضية في مركز الشرطة وأطلق سراحه مؤخراً من النيابة العامة بوجود كفيل، وعاود إيذاء جارته بالعمد، وأن المعاملة ما زالت قيد النظر وفي انتظار إحالتها للمحكمة الجزائية.

وأضافت الصحيفة: الجار لديه أكثر من خمس سيارات، ويتعمد إغلاق باب جارته وحجز مركبتها عمداً؛ بحجة رفضه لقيادتها للمركبة، ويقوم بصدم مركبتها عمداً.

ونشرت "سبق" صوراً خاصة، حيث يقوم بتصوير منزلها بهاتفه المحمول وينشر الصور، إضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة عن الأدب، ويقوم بإيذاء العمالة في منزل جارته، ويتدخل في أمور خاصة وشخصية.

وكانت المواطنة السعودية قد أبلغت الجهات الأمنية أكثر من مرة بعد عفو وصفح وتسامح منها بحكم حقوق الجار.

وطالبت المواطنة بالتدخل بشكل رسمي وسريع وإيقاف تصرفات الجار، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، وفق ما كفله لها النظام.

وقد أحالت شرطة الشرقية أحد المواطنين إلى النيابة العامة بالدمام على خلفية دعوى رفعتها ضده جارته المواطنة تتهمه فيها باحتجاز سيارتها، وتعمد صدمها خلال توقفها أمام منزلها.

وقالت المواطنة إن جارها الخمسيني ظل يتعمد إيقاف مركباته حول سيارتها حتى لا يترك لها منفذاً لتحريك سيارتها، حيث يقوم بذلك بسبب رفضه قيادتها للسيارة بنفسها.

وأوضحت أن جارها اصطدم عدة مرات بسيارتها عنوة خلال توقفها أمام المنزل، كما اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي، لافتة إلى أنها فتحت عدة بلاغات ضده في أحد مراكز الشرطة بالدمام.

وأفادت بأنها سلمت مركز الشرطة مقاطع فيديو صورتها كاميرا المراقبة بالمنزل تظهر الاعتداءات المتكررة التي قام بها جارها، حيث جرى أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.

وأضافت المواطنة أن جارها لم يلتزم بتعهداته، لذا رفعت الشرطة القضية إلى النيابة بالدمام، والتي بدأت تحقيقاتها حول الأمر.