صور لدجاج مشوي تقود لاعتقال رجل ألماني في تايلاند !

المصدر: د ب أ

قالت شرطة تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن المشاركات التي تم تداولها على نطاق واسع، على وسائل التواصل الاجتماعي، لرجل ألماني، يبيع دجاجا مشويا في تايلاند، أدت إلى اعتقاله بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها في وطنه .



وقال شاتشاوان تيبيشاي من مكتب شرطة الهجرة إن الرجل 34 عاما مطلوب أمنيا في وطنه ألمانيا، بسبب اتهامات مرتبطة بالإتجار في المخدرات والسرقة ومواد إباحية للأطفال.



وأثار ضجة كبيرة على الانترنت في تايلاند، عندما تم تداول صور له يظهر فيها وهو يساعد فيها زوجته التايلاندية في بيع دجاج مشوي في إقليم ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد على الانترنت في مايو الماضي.



وقال شاتشاوان "الأنباء دفعتنا للتحقق من سجل هجرته وتبين لنا أنه دخل تايلاند بشكل غير شرعي، نظرا لأن آخر سجل كان عندما غادر تايلاند متوجها إلى لاوس في أكتوبر 2017 .



وأضاف "بعد إجراء المزيد من التفتيش، وجدنا أيضا أن الرجل مطلوب أمنيا من قبل السلطات الألمانية. لم نعرف طبيعة جرائمه في البداية ، نظرا لأن إشعار الشرطة الدولية (الانتربول) صدر عقب فراره إلى تايلاند".



وكان شاتتشاوان وفريقه قد قضوا يومين أواخر يونيو الماضي، وهم يبحثون عن الألماني، الذي كان يخبئ نفسه في مستنقع غابات في إقليم ناخون راتشاسيما واستخدم أنبوبا بلاستيكيا للتنفس تحت الماء قبل أن يسلم نفسه في اليوم الثالث.



وتم توجيه اتهامات له بدخول البلاد بشكل غير شرعي وتغريمه ستة آلاف باهت (196 دولارا) ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى ألمانيا في غضون أسبوع، حسب رجال الشرطة.



وقالت زوجته لوسائل الإعلام المحلية بعد انتشار الصور على نطاق واسع، إنه هي وزوجها كانا يساعدان فقط في إدارة مطعم والدتها التي كانت مريضة.