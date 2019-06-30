سرعة بديهة مراهق أنقذت طفلاً يختنق بسيارة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

استقبل أحد الموظفين في محل لبيع الأزهار بولاية جورجيا الأمريكية استقبال الأبطال بعد أن قفز من نافذة البيع لإنقاذ طفل كاد يختنق في داخل سيارة كانت تمر أمامه.

وكان المراهق لوغان سيمونز ، يعمل في نافذة استقبال الزبائن الذين يدخلون بسياراتهم لشراء الأزهار، عندما أوقفت امرأة سيارتها لتبلغه أن ابنها البالغ من العمر ست سنوات يتعرض للاختناق بحزام مقعده.

ويظهر فيديو المراقبة ، الذي حصلت عليه قناة "فوكس نيوز" ، اللحظة التي يقفز فيها سيمونز من النافذة وينطلق لمساعدة الطفل المتعثر.

وقال سيمونز إن عملية القفز كانت أسرع خيار لإنقاذ الطفل، وأنه عندما وصل إلى السيارة ، لاحظ أن حزام مقعد الصبي قد تشابك والتف بطريقة ما حول رقبته، فامتقع وجهه وكاد يختنق، مما دفعه لاستخام سكين لقطع الحزام لتخليص الطفل وإنقاذ حياته.