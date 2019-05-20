باكستان.. الجمارك تحرم أب وابنه من سيارة العمر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

في قلب روالبندي الباكستانية، شارك أب وابنه حلمًا صغيرًا كانا يأملان أن يؤدي يومًا ما إلى نتائج أكبر.

ويأمل عبد المجيد وابنه ، عباد الإسلام ، وفقا لصحيفة "تريبيون"، أن يمتلكا سيارة في يوم من الأيام . وفي حين يوفر آخرون بعض الأموال لشراء سيارة حين يتم جمع المبلغ المطلوب، لجأ الاب وابنه إلى وسيلة مبتكرة للحصول على السيارة. فقررا صنع واحدة من الصفر.

وبعد أربع سنوات وبعد إنفاق حوالي 600000 روبية على مشروع "افعل ذلك بنفسك" ، أصبح لدى الأب وابنه سيارة أحلامهما وهي جاهزة للانطلاق.

ولكن مثلما فكرا في السير على هذا النهج، تدخل القدر في أكثر الأمور إثارة للأسى. وقال عباد الإسلام لصحيفة اكسبرس تريبيون "لقد رفض قسم الجمارك والضرائب تسجيل سيارتنا". أضاف والأسى وخيبة الأمل تعتصره:"لقد أبلغوني هناك أنه لا يوجد قانون يسمح بتسجيل سيارة صنعها شخص بمفرده رغم أننا عملنا أنا وأبي ليلا ونهارا لمدة أربع سنوات. إنه لأمر محزن أن السلطات غير مستعدة لتسجيل السيارة ".

ووفقا لعبد امجيد ، فقد أجبره الفقر على التفكير خارج الصندوق عندما تعلق الأمر بحلمه هو وابنه في امتلاك سيارة، لكن ذلك لم يساعده في تحقيق حلمه.