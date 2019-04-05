تطلب الطوارئ لعدم رضاها عن مصفف الشعر

المصدر: د ب أ

اتصلت سيدة ألمانية برقم الطوارئ الخاص بالشرطة للإعراب عن عدم رضاها عن أداء مصفف الشعر الخاص بها في صبغ شعرها.

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة لوبك شمالي ألمانيا "الجمعة" إن السيدة تحدثت مع فرد الشرطة بانفعال، وقالت له إن مصفف الشعر قام بإعادة صبغ شعرها ثلاث مرات.

وأضافت الشرطة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيدة أوضحت أيضا أنها توجهت إلى الشرطة لأنها لم تعد تعرف ما يمكنها فعله.

وبدلاً من التوجه لمصفف الشعر بالعتاب، تم تأنيب السيدة المتصلة "الخميس"، وأوضح فرد الشرطة للسيدة أن مكالمة الطوارئ مخصصة فقط لحالات الطوارئ الحقيقية، وأشار لها إلى إمكانية رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر ضد مصفف الشعر.