بالفيديو.. حطم سيارة "لامبورغيني" بـ 330 ألف دولار وانفجر باكياً

المصدر: البيان الالكتروني

لم يكن يتوقع سائق سيارة لامبورغيني الفارهة باهظة الثمن " 330 ألف دولار " أن تتحطم بشكل كامل خلال لحظات معدودة بعد ان اصطدمت بجدار.

وفي التفاصيل.. ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن سائق سيارة لامبورغيني فاخرة أراد أن يستعرض بسيارته ويظهر مدى قوتها مجموعة من الحضور في أحد شوارع لندن الضيقة وقام صاحب السيارة، هوراكان بيرفورمانتي، بتنشيط وضع "التحكم في الإطلاق"، وهو ما يجعل أسرع سيارة في العالم تنطلق من السرعة صفر إلى 62 ميل (100 كلم) في الساعة خلال 3 ثوان فقط.

وبعد ثوانٍ فقط من الانطلاق، فقد السائق السيطرة على سيارته لتصطدم بجدار بقوة مما أدى إلى تحطمها، فيما يبدو أن الشجرة منعت السيارة من الانقلاب رأسا على عقب نتيجة قوة الاصطدام بالجدار.

ونقلت "الديلي ميل" عن شهود عيان أن السائق خرج من السيارة دون أن يصاب بأذى، لكنه شوهد وهو يبكي بسبب تكلفة هذا الخطأ.

ويبدو من خلال مظهر السيارة أنها تحتاج إلى بعض التصليحات الكبيرة، ووفقاً إلى المارة، لقد أراد السائق أن يستعرض بأسرع سيارة، إلا أنه فقد السيطرة، ونظراً لكون الإطارات باردة، ومع انتقاله من الصفر إلى سرعة كبيرة، لذلك تعرض لهذا الحادث بحسب صحيفة سبق.

وأعلنت الشركة المصنعة للسيارة أنها غير مسؤولة عن تنظيم ذلك الحدث، كما أن الشرطة لم تلق القبض على أحد، لعدم وجود أي ضحايا في الحادث.