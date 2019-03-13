مليوني دولار غرامة إهانة رئيس وزراء كمبوديا على فيسبوك

المصدر: د ب أ

ذكر رئيس وزراء كمبوديا هون سين اليوم الأربعاء أن محامييه يدرسون رفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء الذين يهينوه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه سيطلب مليوني دولار كتعويض، ليتم استخدامه لدعم دور الأيتام.

ونقلت وكالة الأنباء الكمبودية الوطنية (كامبوشيا برس) عن هون سين قوله خلال كلمة له "إنني أطالب محاميي بالتحقق من الجانب القانوني لمقاضاة هؤلاء الذين أهانوني على موقع فيسبوك".

وأضاف رئيس الوزراء، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما أن محامييه يعكفون الآن على جمع الأدلة في حوالي 32 قضية.

وقال كي تيك، محامي هون سين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر مساعده إنه يدرس الآن القضية وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتقاضي السلطات الكمبودية المواطنين بسبب منشورات على موقع (فيسبوك) تتضمن انتقادا للحكومة في العديد من قضايا الإهانة أو التحريض على التمييز .

وفي عام 2018، تم إلقاء القبض على رجل في يوم زفافه بعد أن نشر مقطع فيديو وصف فيه الحكومة بأنها "استبدادية".

كما أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عامين بحق امرأة في نفس العام بعد أن نشرت مقطع فيديو وهي تقذف بصندل لوحة إعلانات على جانب طريق عليها صورة هون سين.