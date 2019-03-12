قريبا.. سوشي "ذكي" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

تعتزم الشركة اليابانية " Open Meals" افتتاح مطعم للسوشي العام المقبل يعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D ) لتقديم الوجبة الشهيرة وفقاً لتصاميم يختارها الزبون ووفقاً للمكونات التي يحتاجها جسمه.

وعرضت الشركة مشروعها الثوري خلال مشاركتها في معرض بمركز مؤتمرات أوستن الأحد حيث جذبت انتباه العارضين والعملاء وعدسات الإعلاميين.

وأوضح ممثل عن " Open Meals" أن الشركة ابتكرت وجبات السوشي بالطباعة ثلاثية الأبعاد العام الماضي وتم عرضها في معرض بأوستن في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التصاميم كانت عادية، وعملت الشركة هذا العام على تطوير تصاميم متنوعة ومبتكرة يختار الزبون من بينها. كما يمكن للزبون طباعة وجبة سوشي من تصميمه الخاص.

والأهم من ذلك سيعمل المطعم على تحضير الوجبة بالمكونات التي يحتاجها جسم الزبون وذلك من خلال أخذ عينات من اللعاب وتحليلها لمعرفة العناصر الغذائية التي يفتقر إليها الجسم ومن ثم وضع الوجبة في آلة الطباعة.

ويوضح ممثل الشركة أن عملية تحضير الوجبة تبدأ عندما يقدم الزبون الطلب، فيطلب منه عينة من لعابه يتم تحلياها على الفور لمعرفة الفيتامينات التي يحتاجها جسمه، وبعدها يبدأ الطباخون بإعداد وجبته بمزيج من البروتينات والفيتامينات والمعادن المغذية، ومن ثم طباعتها بالتصميم الذي يختاره الزبون.

وتعتزم الشركة إطلاق مشروعها العام المقبل في طوكيو قبل أن توسع نشاطها ليشمل عدة مدن.