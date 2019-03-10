جنيفر لوبيز تعلن خطوبتها من لاعب بيسبول

المصدر: د ب أ

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز عن خطبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز يوم السبت عبر نشر صور لخاتم الخطوبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه غرد رودريجيز على صفحته على موقع تويتر للتوصل الاجتماعي قائلا "لقد قالت نعم" مع رمز تعبيري عن القلب وصورة له وهو يمسك بيد المغنية ، التي تزينت بماسة ضخمة.

وعرضت لوبيز نفس الصورة على حسابها على تطبيق انستجرام.

ونقلت مجلة "بيبول"، المعنية بأخبار المشاهير، عن مصادر قولها إن رودريجيز خطب لوبيز يوم السبت بينما كانا يقضيان عطلة في جزر الباهاما.