تلاميذ المدارس الإيطالية يتناولون شطائر محشوة بالحشرات!

المصدر: د ب أ

عثرت السلطات الصحية على حشرات فى شطائر مقدمة إلى تلاميذ مدرسة بجنوب إيطاليا.

وقالت وزيرة الصحة الإيطالية جوليا جريللو، اليوم الجمعة، إن ايطاليا قد تكون أشهر الدول التي يقدم فيها طعام شهي، لكن بعض تلاميذ المدارس في البلاد يلقون معاملة غير عادلة فيما يتعلق بالغذاء.

ومن إجمالي 224 مقصفا مدرسيا تم تفتيشها كجزء من حملة وطنية، تم اكتشاف انتهاكات للوائح الصحة والسلامة في أكثر من ثلثها، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان.

وفي أحد الحالات الفاضحة "تم العثور على حشرات وبراز جرذان على نطاق واسع" في مقصف يقدم خدماته لمدرستين ابتدائيتين، وأخرى ثانوية في روما.

ووجد المفتشون حشرات في الشطائر التي تقدمها مدرسة في ليتشي، في منطقة بوليا جنوبي البلاد، كما اكتشفوا العديد من المخالفات الأخرى الأقل خطورة.

وقالت الوزارة إن الشرطة أغلقت سبعة مقاصف، وفرضت غرامات بلغ مجموعها 576 ألف يورو (650 ألف دولار)، ووجهت تهما جنائية ضد 14 شخصا، وصادرت أكثر من طنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.