تشوبرا وجوناس يحتفلان بزواجهما بعد زفاف أسطوري

المصدر: رويترز

احتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأميركي جوناس بزفافهما أمس الثلاثاء في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأقيم حفل الاستقبال في الفندق بعد حفل الزفاف الذي استمر ثلاثة أيام في قصر هندي منيف بمدينة جودبور في غرب الهند حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات من السينما الهندية.

وشارك مودي في حفل الاستقبال في نيودلهي أمس الثلاثاء والتقطت له الصور بجوار تشوبرا التي ارتدت زيا هنديا وجوناس الذي ارتدى سترة رسمية.

وأعلن جوناس (26 عاما) وتشوبرا (36 عاما) خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.

وشاركت تشوبرا، التي حازت لقب ملكة جمال العالم من قبل، في ثلاثة مواسم من مسلسل (كوانتيكو) الذي تنتجه شبكة (إيه.بي.سي) الأميركية لتصبح أول ممثلة هندية تؤدي دور بطولة في مسلسل تلفزيوني أميركي. وتشوبرا من أكثر نجمات السينما أجرا في الهند.

وشكل جوناس فريق (ذا جوناس براذرز) الغنائي مع شقيقيه كيفن وجو عام 2005. وقرر الفريق الانفصال في 2013.

وحضرت عائلتا العروسين حفل الاستقبال أمس كما كانت صوفي تيرنر نجمة المسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) وخطيبة جو شقيق جوناس حاضرة.

وتكتم الزوجان كثيرا تفاصيل الزفاف الذي أقيم مطلع الأسبوع لكن تشوبرا نشرت بعض الصور من الحفل عبر حسابها على إنستجرام أمس الثلاثاء.