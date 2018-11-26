وفاة الفنان المصري عادل أمين

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الفنان المصري عادل أمين اليوم عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازته بالإسكندرية.

وقدم الراحل أشهر أدوار له في مسلسل "رأفت الهجان" وهو دور "عزرا" ، ليشارك بعدها في عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ليالي الحلمية" و "البشاير".

ولد الفنان عادل أمين في أكتوبر عام 1935 وبدأت رحلته الفنية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدد كبير من المسلسلات، وقدم ما يقرب من 140 عملا فنيا.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في شهر رمضان الماضي، حينما شارك بثلاث مسلسلات هم "أبو عمر المصري" بصحبة الفنان أحمد عز، وكذلك مسلسل "فوق السحاب" لهاني سلامة، ومسلسل "الرحلة" لباسل خياط.